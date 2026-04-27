Melania Trump ha commentato le dichiarazioni di Jimmy Kimmel, che durante il suo show ha scherzato sulla coppia presidenziale e l’ha definita “vedova in attesa”. La ex first lady ha accusato il conduttore di usare una retorica violenta che, secondo lei, contribuisce a dividere il Paese. La polemica tra i due si è accesa dopo alcune battute di Kimmel rivolte a lei e al marito, figure politiche di rilievo.

New York, 27 aprile 2026 – Melania Trump contro Jimmy Kimmel. La first lady ha attaccato duramente il conduttore, che qualche giorno fa durante il suo show aveva scherzato sulla coppia presidenziale e aveva definito lei una "vedova in attesa". Cosa ha detto Kimmel. La battuta faceva parte di una parodia del discorso che, per tradizione, viene fatto da un comico alla cena di gala dei corrispondenti della Casa Bianca ( quella prevista al Washington Hilton e poi saltata per via dell'attentat o, ndr ) e in cui vengono presi di mira i presenti, tra cui il presidente degli Stati Uniti. Ma stavolta, per non urtare Trump che aveva deciso di partecipare dopo un'assenza di undici anni, il discorso del comico era stato cancellato.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Melania Trump contro Jimmy Kimmel: “La sua retorica violenta divide il Paese”. Lui l’ha definita “vedova in attesa”

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Una raccolta di contenuti

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. @vonderleyen: Sollevata nell'apprendere che @POTUS Donald Trump e @FLOTUS Melania Trump e tutti i partecipanti alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca sono al sicuro. La violenza non ha posto nella politica, mai. 1/2 x.com