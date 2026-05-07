Il nuovo premier ungherese Peter Magyar presenta in Italia il documentario sulla sua ascesa politica | Decisivo per la mia elezione

Il nuovo premier ungherese ha presentato in Italia un documentario che racconta la sua ascesa politica, definendolo un momento decisivo per la sua elezione. Durante l’evento, Magyar ha dichiarato di non aver voluto salire sul palco, ma di essere stato spinto. È noto per aver avuto un ruolo importante nelle ultime elezioni, in cui ha superato una figura di spicco della politica nazionale.

“Non volevo salire, mi hanno spinto su quel palco”. Peter Magyar si schernisce. Modesto. Lui che ha solo abbattuto una sorta di monumento nazionale come Viktor Orban alle ultime elezioni ungheresi. La battuta gli sfugge durante Spring Wind, il documentario diretto da Tamas Yvan Topolansky e Claudia Sumeghy, in prima internazionale al Riviera International Film Festival 2026. Magyar rievoca gli istanti precedenti al primo discorso pubblico tenuto a Budapest il 15 marzo 2024, quello avvenuto pochi giorni dopo la sua clamorosa rottura dal partito Fidesz dell’ex premier Orban. “Credo nel potere della maggioranza silenziosa, dell’onestà, dell’integrità e dell’amore”, declama Magyar prima di parlare alla folla che già l’aveva incoronato.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il nuovo premier ungherese Peter Magyar presenta in Italia il documentario sulla sua ascesa politica: “Decisivo per la mia elezione” Notizie correlate Il nuovo premier ungherese Péter Magyar a Sestri LevanteÈ arrivato martedì pomeriggio a Sestri Levante il nuovo premier dell'Ungheria Péter Magyar, per partecipare al Riviera International Film Festival. Leggi anche: Magyar, dal poster di Viktor al tradimento: Peter, quel figlio ribelle del potere. Chi è il nuovo premier Ungherese Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Premier ungherese in pectore Magyar vuole incontrare Zelensky a giugno; Il nuovo premier ungherese Péter Magyar a Sestri Levante; Cosa succede in Ungheria dopo Orbàn? Il nuovo leader Magyar ha in mente un'alleanza asburgica; Premier ungherese Magyar a Sestri Levante, si alza il livello di sicurezza. Chi è Péter Magyar, il nuovo premier dell'Ungheria che ha battuto OrbánGli studi in legge, l'incontro con la moglie Judit Varga, il divorzio, lo scandalo e la discesa in politica, cavalcando l'indignazione popolare ... elle.com Il premier ungherese Péter Magyar incontra giovedì a Roma Giorgia MeloniGiorgia Meloni riceve Péter Magyar a Roma: focus su relazioni Italia-Ungheria, Ue, immigrazione e scenari politici dopo Viktor Orbán View on euronews ... msn.com Peter Magyar in Italia: ricordo Falcone e Borsellino x.com Peter Magyar, primo ministro in pectore dell’Ungheria a Sestri Levante per il Riff. - facebook.com facebook