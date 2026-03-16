Una lettera di Renato Zero indirizzata a Enrica Bonaccorti sta facendo il giro del web, con parole che hanno toccato molti. Nel frattempo, un concerto a Mantova, pianificato da tempo, si svolge poche ore dopo il funerale di un’amica di lunga data. La scena si svolge in un momento di forte emozione e ricordi condivisi.

Un concerto programmato da mesi a Mantova, poche ore dopo l’ultimo saluto a un’amica di una vita. Renato Zero non ha potuto esserci fisicamente ai funerali di Enrica Bonaccorti, celebrati il 14 marzo 2026 nella Chiesa degli Artisti di Roma, ma le sue parole hanno riempito quello spazio vuoto con una presenza che forse nessun abbraccio avrebbe potuto eguagliare. Una lettera, intima e straziante, letta da monsignor Antonio Staglianò durante l’omelia, ha restituito alla conduttrice scomparsa per un cancro al pancreas la misura di un affetto che trascende il tempo. “ Sei stata all’occorrenza sorella, amica, complice, pur di non lasciarmi sguarnito, ci siamo arrangiati sempre, inventandoci giorno per giorno un mestiere diverso. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - La lettera di Renato Zero a Enrica Bonaccorti commuove il web: “Lascerò sempre quella porta aperta”

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