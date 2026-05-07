Il ’nuovo’ Botanique Si riparte da Làbas | Ci hanno salvato

Il progetto del Botanique riprende forma partendo dalla riqualificazione di Làbas, un'area che è stata definita fondamentale per il rilancio. Le discussioni e le decisioni degli ultimi giorni hanno portato alla ripresa dei lavori e alla definizione di un piano condiviso. La comunità coinvolta si è detta soddisfatta di aver potuto contribuire e di aver ricevuto supporto da parte degli enti locali. La situazione sembra aver preso una direzione stabile dopo mesi di incertezza.

Il puzzle del Botanique, tessera dopo tessera, inizia a comporsi. Se fino a qualche settimana fa la rassegna firmata Estragon sembrava a rischio– vista la indisponibilità della location storica, i Giardini di San Filippo Re, interessati dai cantieri dell’Università –, ora sta definitivamente tornando. Ripartendo non solo, come già annunciato, da Dumbo, ma anche dal Vicolo Bolognetti. Sono gli stessi organizzatori ad annunciarlo sui social, ringraziando Làbas. "Non è un modo di dire– si legge – ci hanno letteralmente salvato la vita. Quando tutto sembrava complicato, le ragazze e i ragazzi di Làbas ci hanno aperto le porte, gli spazi, il cuore.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il ’nuovo’ Botanique . Si (ri)parte da Làbas: "Ci hanno salvato"

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Contenuti utili per approfondire

Si parla di: Il ’nuovo’ Botanique . Si (ri)parte da Làbas: Ci hanno salvato; NOTHING: in concerto al BOtanique 2026 di Bologna il 18 giugno 2026.