La Food and Drug Administration ha annunciato di aver ri-approvato l’uso di IQOS come prodotto del tabacco a rischio modificato. Questa decisione riguarda la validità dell’autorizzazione per l’uso del prodotto negli Stati Uniti. La ri-autorizzazione riguarda specificamente il dispositivo prodotto dall’azienda, senza modifiche rispetto alle autorizzazioni precedenti. La decisione si basa su valutazioni ufficiali condotte dagli enti regolatori statunitensi.

La Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti ha annunciato di aver autorizzato il rinnovo degli ordini di commercializzazione, già precedentemente concessi, per due versioni del dispositivo IQOS e tre varianti degli stick di tabacco a marchio HEETS come prodotti del tabacco a rischio modificato (Modified Risk Tobacco Product – MRTP). Questo rinnovo consente a PMI di continuare a condividere informazioni sulla riduzione dell'esposizione con gli adulti statunitensi di età pari o superiore a 21 anni che utilizzano prodotti del tabacco tradizionali, come le sigarette. L'Agenzia ha concluso che il rinnovo delle autorizzazioni MRTP per...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Philip Morris International annuncia la ri-autorizzazione di IQOS da parte della FDA statunitense come Prodotto del Tabacco a Rischio Modificato

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