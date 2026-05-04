Lamine Yamal, giovane calciatore di grande talento, si distingue anche per la sua passione per gli orologi. Recentemente è stato notato con un Rolex d’oro di notevoli dimensioni e design appariscente. La sua collezione di orologi include alcuni modelli di alta gamma, che attirano l’attenzione di appassionati e media. Il suo stile personale si combina con la carriera sportiva, rendendolo un protagonista anche fuori dal campo.

Lamine Yamal, oltre a essere una delle grandi stelle del calcio di oggi, fa parlare di sé anche per molti altri motivi, a partire dalla sua incredibile collezione di orologi. A soli 18 anni non ha perso tempo, assicurandosi pezzi esclusivi dal valore ben oltre la portata di chiunque non sia un professionista di élite. Di recente, abbiamo visto Lamine Yamal indossare uno dei Patek Philippe più ambiti dell’anno, lo stesso che aveva già sfoggiato ai premi del Pallone d’Oro, e qualche mese fa ha stupito tutti con un Audemars Piguet da 75.000 euro. E sì, lo sappiamo: il ragazzo è un fanatico del lusso, e non esattamente di quello discreto. Ora, sul suo account Instagram, dove alterna scatti di campo e momenti del suo stile di vita, è apparso un nuovo acquisto che farebbe invidia a qualsiasi collezionista.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Lamine Yamal ha un Rolex d'oro davvero fuori dagli schemi

Lamine Yamal: non tornate abbiamo vinto #calcio #short

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