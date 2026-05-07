Il Miulli di Acquaviva delle Fonti centro di riferimento regionale nell’area cardiologica Riconoscimento

La Giunta Regionale ha approvato una delibera che ufficializza il riconoscimento del centro di riferimento regionale nell’area cardiologica, situato presso l’Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale “F”. Questo riconoscimento conferma il ruolo di rilievo della struttura nel settore sanitario regionale, che si occupa di diagnosi e trattamento delle malattie cardiache. La decisione si inserisce in un processo di valorizzazione delle strutture specializzate presenti sul territorio.

Di Nino Sangerardi: La Giunta Regionale ha approvato la delibera per ” il riconoscimento del Centro di riferimento regionale nell’area cardiologica dell’Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale “F. Miulli” di Acquaviva delle Fonti. Tale riconoscimento può essere considerato l’avvio dell’iter di istituzione di un Istituto di Ricovero e Carattere Scientifico (IRCCS), nell’area cardio-pneumologica”. Il provvedimento non prevede maggiori oneri a carico del Sistema sanitario pugliese., tenuto conto che la Regione è in Piano di Rientro dal disavanzo sanitario e dunque le prestazioni rese in ambito cardiologico rientrano nel tetto di spesa annualmente assegnato, trattandosi di struttura privata accreditata.🔗 Leggi su Noinotizie.it

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