Gli uomini hanno sempre torto in scena al Teatro Comunale Luciani di Acquaviva delle Fonti

Al Teatro Comunale Luciani di Acquaviva delle Fonti si tiene il terzo appuntamento della stagione di prosa e musica 2026 promossa da AncheCinema, in collaborazione con il Comune e la compagnia La Banda degli Onesti. Lo spettacolo porta il pubblico in un viaggio attraverso le diverse epoche dell’amore, esplorando le varie sfumature di questa emozione universale. La rappresentazione si svolge con la partecipazione di attori e musicisti.

Scherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Terzo appuntamento della stagione di prosa e musica 2026 promossa da AncheCinema, in collaborazione con il Comune di Acquaviva delle Fonti e con la compagnia La Banda degli Onesti Un viaggio attraverso le varie età dell’amore, dall’amore con. sé stessi fino ad arrivare all’amore per i figli e persino all’amore senile, quando tutto sembra compromesso. o forse no. Un racconto in cui molti si immedesimeranno, attraverso la risata e il paradosso, perché in fondo parla della vita di tutti noi. Ma in amore gli uomini... 🔗 Leggi su Baritoday.it Articoli correlati Leggi anche: Al teatro Luciani di Acquaviva delle Fonti in scena “Sempre fiori mai un fioraio!” Vite in controluce: 3 spettacoli tra teatro e musica al Teatro Comunale Luciani di Acquaviva delle FontiAncheCinema, in collaborazione con il Comune di Acquaviva delle Fonti, presenta Vite in controluce, rassegna teatrale in cui il destino di tre uomini...