Il Miulli diventa Centro di riferimento regionale per la Cardiologia | nel futuro l' istituzione dell' Irccs

L'ospedale Miulli di Acquaviva è stato designato come centro di riferimento regionale per la cardiologia dalla giunta regionale pugliese. La decisione riconosce ufficialmente le capacità dell’ospedale nel settore delle cure specialistiche. Inoltre, si prevede la creazione di un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, con l’obiettivo di ampliare l’offerta e le strutture dedicate alla cardiologia.

L'ospedale Miulli di Acquaviva diventa centro di riferimento regionale nell'area cardiologia. Il provvedimento, approvato dalla giunta regionale pugliese, oltre ad attestare la qualità delle cure specialistiche erogate, apre la strada all'istituzione di un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate In Lombardia una nuova rete ospedaliera contro il tumore ovarico: la Fondazione Irccs San Gerardo centro di riferimentoMonza, 16 marzo 2026 – Una rete di nove centri regionali per la chirurgia del tumore dell’ovaio, con un’organizzazione che prevede agende dedicate e... Il Santobono di Napoli ottiene titolo IRCCS: polo pediatrico di riferimento nel Sud Italia.Il Santobono di Napoli ottiene titolo IRCCS: polo pediatrico di riferimento nel Sud Italia. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: L’ospedale Miulli diventa Centro di riferimento per la cardiologia in Puglia; Puglia, il Miulli di Acquaviva diventa Centro Regionale di Riferimento in cardiologia; Truffa sulle azioni, assolti ex dirigenti e funzionari della Pop Bari. L’ospedale Miulli diventa Centro di riferimento per la cardiologia in PugliaIl Miulli di Acquaviva delle Fonti è ufficialmente Centro di Riferimento Regionale per la Cardiologia. La Giunta pugliese avvia l'iter per renderlo un Irccs. Con oltre 2.000 ricoveri l'anno e un'alta ... trmtv.it Miulli, via libera della Regione: riconoscimento come Centro di riferimento cardiologico e primo passo verso l’IRCCSBARI - La Giunta regionale ha approvato la delibera con cui l’Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale F. Miulli di Acquaviva delle Fonti viene riconosciuto come Centro di riferimento regional ... giornaledipuglia.com Marche Multiservizi inaugura il nuovo centro di raccolta differenziata di Tavullia https://www.occhioallanotizia.it/marche-multiservizi-inaugura-il-nuovo-centro-di-raccolta-differenziata-di-tavullia/ - facebook.com facebook In questi giorni politici e uomini di affari si affannano a spiegare che un centro liberale può trovare collocazione solo a fianco del blocco fondante del Campo Largo (Avs, M5S e Pd Schleiniano). Proviamo per un istante ad uscire dalla logica del Tetris ( = incast x.com