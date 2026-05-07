Il Ministro della Giustizia ha presentato una denuncia contro Mediaset e Bianca Berlinguer, in seguito alle dichiarazioni di Sigfrido Ranucci a È Sempre Cartabianca. La Rai ha già inviato un richiamo al conduttore di Report dopo le sue affermazioni. La vicenda riguarda quindi sia un intervento dell’ente pubblico radiotelevisivo che un'azione legale del ministro nei confronti delle due parti coinvolte.

Le dichiarazioni di Sigfrido Ranucci a È Sempre Cartabianca non sono costate soltanto un richiamo della Rai al conduttore di Report ma anche una denuncia del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nei confronti di Mediaset e Bianca Berlinguer. Ansa anticipa che Nordio avvierà un’azione risarcitoria in sede civile nei confronti dell’azienda di Pier Silvio Berlusconi e della conduttrice di Rete 4 per quanto accaduto nella puntata in onda lo scorso 28 aprile. Si tratta di notizie e dichiarazioni considerate lesive dell’immagine dell’uomo e della istituzione che egli rappresenta fa sapere il Ministero, sottolineando che, in caso di vittoria, la somma risarcita verrà interamente devoluta in beneficenza ad un’istituzione a tutela dei minori.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Il Ministro Nordio denuncia Mediaset e Bianca Berlinguer

Ranucci accusa Nordio in diretta TV, ma la notizia è falsa

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