Il ministro Nordio farà causa contro Mediaset e Bianca Berlinguer per il caso Ranucci – Minetti

Il ministro della Giustizia ha annunciato che intentarà una causa civile contro Bianca Berlinguer e Mediaset. La decisione deriva da una vicenda legata a un servizio trasmesso dalla rete televisiva, coinvolgendo direttamente la giornalista. La procedura legale sarà avviata nei prossimi giorni, senza ulteriori dettagli sui contenuti del procedimento. La questione riguarda quindi un aspetto di natura legale e di responsabilità editoriale.

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio agirà legalmente, in sede civile, contro Bianca Berlinguer e il colosso Mediaset. La notizia è riportata da Repubblica. La scorsa settimana, nel corso della trasmissione “È sempre carta Bianca”, Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, aveva dichiarato che il Guardasigilli sarebbe stato ospite in Uruguay del ranch privato di Giuseppe Cipriani, il compagno di Nicole Minetti. Considerazioni che hanno poi spinto Nordio a intervenire in puntata, smentendo le illazioni. Il ministero: «In caso di vittoria, risarcimento sarà devoluto in beneficenza». Sia Ranucci, sia Berlinguer avevano poi riferito come la notizia fosse «da verificare».🔗 Leggi su Open.online

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