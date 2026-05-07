Il ministro dell'istruzione ha dichiarato che lo sciopero indetto da alcune sigle sindacali ha avuto un’adesione complessiva dell’1,78% tra le scuole. La partecipazione si riferisce a tutte le istituzioni scolastiche del paese e rappresenta una percentuale molto bassa rispetto alle adesioni previste. La dichiarazione è stata rilasciata dopo la conclusione della giornata di protesta.

"L'adesione complessiva di tutte le scuole allo sciopero indetto da alcune sigle sindacali è dell'1,78%. Se ci limitiamo soltanto agli istituti tecnici e quindi allo sciopero indetto in particolare dalla CGIL, l'adesione è del 6,1%, per i docenti del 5,22% se si considera anche il personale ATA. Quindi, secondo i dati che sono pervenuti al Ministero che riguardano circa il 45% delle scuole italiane, è uno sciopero che possiamo considerare sicuramente non riuscito". Lo ha dichiarato il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara ai microfoni di Radio Uando i primi dati sull'adesione allo sciopero degli istituti tecnici e professionali.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il ministro Giuseppe Valditara: "Sciopero non riuscito"

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