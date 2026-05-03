Il ministro Giuli ha deciso di opporsi all’uso del martello pneumatico proposto da Salvini, bloccando così l’ipotesi di intervento con le ruspe. La discussione si inserisce nel dibattito politico attorno alla gestione degli spazi pubblici e alle modalità di intervento, con alcune forze politiche che si oppongono all’utilizzo di strumenti invasivi o temporanei. La questione riguarda anche il rispetto delle regole e delle procedure in materia di edilizia e decoro urbano.

Roma, 2 mag – C’è un’idea di Italia che non si svende al metro quadro e non si arrende alla logica del bando di concorso. È l’Italia delle pietre che parlano, del Razionalismo che si fa Storia e di un’estetica che, piaccia o meno ai burocrati del pensiero unico e ai geometri del consenso facile, non può essere cancellata da un colpo di spugna ministeriale. In un Consiglio dei Ministri trasformatosi in un’arena, Alessandro Giuli ha deciso di indossare l’elmo e presidiare il confine: i Fasci Littori non si toccano. Il patrimonio architettonico della Nazione non è un cantiere aperto al miglior offerente. Giuli alza lo scudo sulle sovrintendenze. Giuli non sta passando settimane facili, questo è noto.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Fasci e martello (pneumatico): il ministro Giuli sbarra la strada alla ruspa di Salvini

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Vinicius è tornato il calciatore stile “martello pneumatico”, con Arbeloa segna e corre di più (As)Vinicius Jr sembra essersi ritrovato, e molti dei meriti vanno anche al suo neo-tecnico Arbeloa.