Il ministro Giuli | Sterilizzati i tagli a spettacolo dal vivo 6 milioni per assunzioni al ministro e 20 al fondo cinema

Il ministro della Cultura ha annunciato che i fondi destinati agli spettacoli dal vivo sono stati mantenuti e non subiranno tagli. Sono stati assegnati 6 milioni di euro per le assunzioni presso il ministero, mentre altri 20 milioni sono stati destinati al fondo per il cinema. La decisione si inserisce in un intervento volto a rispettare gli impegni presi e a sostenere il settore culturale.

“In coerenza con gli impegni assunti dal ministero della Cultura e con l’obiettivo di evitare che l’aumento del costo della benzina si traduca in aggravio per i cittadini, abbiamo proceduto a una rimodulazione delle risorse disponibili, individuando fondi non ancora utilizzati da destinare a una serie di interventi strategici. Abbiamo sterilizzato i tagli allo Spettacolo dal vivo e all’Opera, aggiunto nuovi fondi per le maestranze e il Cinema e programmato nuove assunzioni". Lo ha dichiarato il ministro della Cultura, Alessandro Giuli. "Con 6 milioni di euro finanzieremo 2.377 nuove assunzioni presso il Ministero della Cultura", ha spiegato il titolare del dicastero.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il ministro Giuli: "Sterilizzati i tagli a spettacolo dal vivo, 6 milioni per assunzioni al ministro e 20 al fondo cinema" Notizie correlate Cinema, De Laurentiis contro il ministro Giuli: 650 milioni di finanziamenti ai “macellai” del cinemaIl produttore cinematografico Aurelio De Laurentiis si schiera apertamente contro il ministro della Cultura Alessandro Giuli, accusandolo di non... De Laurentiis, duro attacco al ministro Giuli: "Fatto delle ca***te. Cinema spesso ruba i soldi pubblici"Aurelio De Laurentiis ha attaccato duramente il ministro alla Cultura, Alessandro Giuli. Aggiornamenti e dibattiti Il ministro Giuli: Sterilizzati i tagli a spettacolo dal vivo, 6 milioni per assunzioni al ministro e 20 al fondo cinemaIl titolare del Mic ha spiegato nel dettaglio il piano di investimenti previsto per i vari settori della cultura ... ilgiornale.it Fondi negati al docufilm su Regeni, il ministro Giuli sotto accusaIl Partito democratico, Alleanza Verdi e sinistra e +Europa hanno annunciato interrogazioni parlamentari sull’esclusione del docufilm Tutto il male del mondo, che racconta la storia giudiziaria del se ... editorialedomani.it