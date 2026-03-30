Il Giro d’Italia del made in Italy fa tappa a Napoli | alla Stazione marittima 400 studenti e 350 colloqui di lavoro

Si è svolta alla Stazione Marittima di Napoli, la tappa partenopea del “Giro d’Italia del Made in Italy”, l’iniziativa promossa dalla Fondazione Imprese e Competenze con il sostegno dei Ministeri delle Imprese e del Made in Italy e dell’Istruzione e del Merito, in collaborazione con la casa del Made in Italy di Napoli e l’Ufficio scolastico regionale. Partner dell’iniziativa ASSOSOMM, Regione Campania con i Centri per l’Impiego, BPER, associazione marchi storici e l’agenzia per il Lavoro e formazione TIME Vision. L’evento è stato una e vera e propria di piattaforma di incontro tra formazione, orientamento e mondo del lavoro, con una numerosa partecipazione di studenti, istituzioni e imprese. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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