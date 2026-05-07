Il Mattino | Conte e il bivio Napoli | il progetto cambia il futuro resta in bilico

Il rapporto tra Antonio Conte e il club napoletano si avvicina a una fase decisiva, con il progetto tecnico in evoluzione e alcune questioni ancora aperte. La trattativa tra le parti prosegue, mentre le parti coinvolte attendono sviluppi che possano definire il futuro della collaborazione. La situazione rimane in sospeso, con incontri programmati e decisioni ancora da prendere.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Antonio Conte e il Napoli si avvicinano al momento della verità. La qualificazione alla prossima Champions League è ormai a un passo, ma il vero nodo riguarda il futuro del progetto azzurro e la compatibilità tra le ambizioni dell’allenatore e la nuova linea economica del club. Pino Taormina su Il Mattino spiega come Aurelio De Laurentiis abbia deciso di avviare una politica di contenimento dei costi, con l’obiettivo di abbassare il monte ingaggi di circa 50-60 milioni di euro e affrontare un mercato molto più prudente rispetto alle ultime stagioni.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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