Il Mattino | Meret l’amuleto di Conte | futuro in bilico tra Napoli e Nazionale

Alex Meret è tornato a essere un elemento chiave nel momento più critico della stagione, suscitando attenzione tra tifosi e addetti ai lavori. Il portiere ha mostrato le sue capacità durante le partite più impegnative, mentre il suo futuro resta incerto tra il club e la nazionale. La sua presenza sotto porta continua a essere un punto di riferimento per la squadra.

Alex Meret è tornato protagonista proprio nel momento più delicato della stagione. Come racconta Gennaro Arpaia su Il Mattino, il portiere friulano è stato il filo conduttore delle ultime vittorie in campionato contro Fiorentina, Genoa e Verona, difendendo i pali nelle gare che hanno rimesso il Napoli in corsa. A Verona non ha potuto molto sul gol di Akpa Akpro, ma tra Genova e Bentegodi ha dimostrato perché, nonostante tutto, sia rimasto a Napoli negli ultimi otto anni. Una piccola rivincita statistica in un'annata che non gli ha regalato troppe soddisfazioni.

