Ad Anghiari tornano le eccellenze dell’artigianato

Ad Anghiari si prepara l’edizione 2026 della Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana, in programma tra meno di un mese. L’evento si svolgerà nel centro storico del paese, offrendo l’occasione di conoscere le produzioni artigianali della zona. La manifestazione si ripropone come un punto di riferimento per i produttori locali e gli appassionati del settore.

Arezzo, 31 marzo 2026 – Ad Anghiari le eccellenze dell’artigianato. Si avvicina a grandi passi l’imperdibile appuntamento con l’edizione 2026 della Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana, in programma nel cuore di Anghiari fra poco meno di un mese. Le caratteristiche botteghe del centro storico apriranno i battenti dal 24 al 26 aprile e dal 1° al 3 maggio e nei due fine settimana interessati ospiteranno le eccellenze dell’artigianato italiano, fatto a mano. L’edizione 2026 sarà il 51° atto di una manifestazione diventata un punto di riferimento per tutto il settore, per la provincia di Arezzo e per tutta la Toscana. In... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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