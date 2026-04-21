Napoli celebra il Premio Eccellenze dell’Artigianato Alimentare tra pasta dolci e mozzarelle

A Napoli si è svolta la cerimonia di consegna del Premio Eccellenze dell’Artigianato Alimentare, dedicato ai produttori locali di pasta, dolci e mozzarelle. L’evento ha visto la partecipazione di diverse realtà dell’artigianato alimentare che hanno ricevuto riconoscimenti ufficiali. La manifestazione si è svolta in un contesto pubblico e ha coinvolto operatori del settore, istituzioni e pubblico interessato.

"> Premio Eccellenze dell’Artigianato Alimentare a Napoli. Il 5 maggio 2026, alle ore 10:30, la splendida Sala della Loggia al Maschio Angioino di Napoli ospiterà la cerimonia di consegna degli attestati di merito per il Premio Eccellenze dell’Artigianato Alimentare. Un evento di grande rilievo che si propone di celebrare e valorizzare l’artigianato alimentare, un pilastro fondamentale della tradizione e dell’identità culturale campana. Rispetto e Valorizzazione dell’Artigianato Alimentare Campano. In un mercato globale sempre più dominato da prodotti standardizzati, CASARTIGIANI Napoli si schiera a favore dell’artigianato alimentare, un importante baluardo di qualità e tradizione.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Napoli celebra il Premio Eccellenze dell’Artigianato Alimentare tra pasta, dolci e mozzarelle. Notizie correlate Premio alle Eccellenze dell’Agro-Alimentare. La miglior espressione del Made in ItalyMartedi 5 maggio 2026 alle ore 10:30 nella Sala della Loggia al Maschio Angioino, si terrà la cerimonia di consegna degli attestati di merito per il... La sfida dell'artigianato agrigentino: tra eccellenze mondiali e il cappio del fisco da recordEsiste una Agrigento che non dorme, che non aspetta e che, nel silenzio di botteghe spesso invisibili agli occhi dei passanti, plasma il metallo e... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Presentato a Palazzo San Giacomo il Premio Donne come motori: gioie e mai più dolore; Premi Leonardo agli ambasciatori dell'eccellenza italiana; Napoli torna capitale dell’arte sartoriale; WEMA Circle Awards 2025, la cerimonia a Napoli. Napoli Capitale dell’Arte Sartoriale con il Premio Ditale d’OroNapoli, 13 aprile 2026 – Un filo d'oro che attraversa i secoli per tessere il futuro dell’eleganza italiana: Napoli si riconferma capitale dell’eccellenza ... 2anews.it Premio Ditale d’Oro 2026 a Napoli: la sartoria d’eccellenza guarda al futuroNapoli torna al centro della scena della grande tradizione sartoriale italiana con la IV edizione del Premio Ditale d’Oro, in programma mercoledì 15 e giovedì 16 aprile 2026 nella sede ... magazinepragma.com Casagiove. Il Lions Club Caserta Host ha consegnato a Francesco Piccolo il Premio "Eccellenze del territorio nelle arti e nelle professioni" https://tinyurl.com/49dhr3n5 facebook