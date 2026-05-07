Il marchio Galex torna a essere attivo, dopo un periodo di assenza dal mercato. L’azienda di abbigliamento, nota per aver vestito il grande Grifo, si ricollega a un passato che risale agli anni Novanta e Duemila, un’epoca in cui il Perugia disputava numerose stagioni in Serie A sotto la gestione di Gaucci. La ripresa delle attività segna una nuova fase per il marchio, che riprende il suo percorso nel settore dell’abbigliamento sportivo e casual.

Dici Galex e il salto indietro nel tempo è immediato. Un salto in quegli anni a cavallo tra i Novanta e i Duemila, gli anni del Perugia di Gaucci, molti dei quali passati in Serie A. Gli anni, in ordine sparso, di Marco Negri, Marco Materazzi, Milan Rapajc. E poi Nakata con pullman e pullman di turisti giapponesi che venivano a vedere il loro eroe nazionale, di Serse Cosmi e tanti altri "eroi" biancorossi. Anni in cui i successi calcistici, prima del fallimento che travolse la società e pure l’azienda di abbigliamento sportivo, erano vestiti, appunto, dalla Galex. Marchio di Alessandro Gaucci, figlio dell’indimenticato Luciano "Uragano". Un marchio che, proprio ora che l’altro figlio del presidente, Riccardo, è tornato a dare il suo contributo ai colori biancorossi, sta vivendo una seconda vita.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il marchio Galex torna in campo. Rinasce l’azienda di abbigliamento che ha vestito il grande Grifo

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