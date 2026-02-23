Il grande negozio di abbigliamento che dopo 60 anni di attività chiude

Il negozio di abbigliamento Cemacc, attivo da più di sessant’anni a Concorezzo, chiude i battenti a causa della crisi economica e della diminuzione degli acquisti. La decisione deriva dalla difficoltà di mantenere i prezzi competitivi e di affrontare la crescente concorrenza online. La chiusura segna la fine di un punto di riferimento per la comunità locale, che si prepara a salutare un negozio storico. La vetrina rimarrà vuota a partire dalla prossima settimana.

Un punto di riferimento molto famoso nel commercio locale. Un'avventura iniziata negli anni Sessanta e che nel corso dei decenni si è ingrandita Dopo oltre sessant’anni di storia e di commercio chiude Cemacc, il noto store di abbigliamento di Concorezzo. Ad annunciarlo è la stessa azienda, con un post sui social in cui comunica la chiusura dell’attività e la messa in liquidazione della merce. Una storia imprenditoriale e commerciale che è nata e cresciuta a Concorezzo. La nascita con l’abbigliamento sportivo, poi nel corso dei decenni la crescita e l’ampliamento dello store con l’arrivo di nuovi prodotti. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Leggi anche: Le luci si spengono nell'attività del centro: dopo dieci anni chiude il negozio di abbigliamento streetwear

Leggi anche: Un’altra luce che si spegne: chiude dopo oltre 60 anni l’alimentari di Cipollini

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Milano, i timori dei negozianti di corso Vercelli dopo la chiusura di Coin: Non era un negozio come gli altri, così perdiamo tutti; Celiachia - Regione Emilia-Romagna; Mongolfiera, bolle e truccabimbi: in Brianza apre il nuovo negozio e arriva anche l'influencer green; Jolie amplia le vetrine. Ecco il taglio del nastro: Un motivo di orgoglio.

Il colosso da 90 milioni sceglie la Brianza: ecco il grande negozio con un laghetto vero (e un parco)L'annuncio di Viridea, marchio del settore garden, che sta per aprire il primo store in provincia di Monza, con 50 nuove assunzioni. Vi raccontiamo in anteprima come sarà il nuovo punto vendita e quan ... monzatoday.it

Jolie amplia le vetrine. Ecco il taglio del nastro: Un motivo di orgoglioFesta per il negozio di piazza Matteotti. Emozionata la titolare Juna Fontanelli Provo tantissima gratitudine per questa nuova avventura imprenditoriale. Sento responsabilità per ripagare al meglio t ... ilrestodelcarlino.it

@oscar.abbigliamento è un grande negozio storico in centro a San Martino di Lupari, situato tra l a chiesa e il municipio, con grande parcheggio. Sabato prossimo Oscar Abbigliamento vi presenterà alcuni modelli della nuova collezione P.E. 2026. - facebook.com facebook