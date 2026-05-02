Il Manchester United vuole ingaggiare Donyell Malen

Il Manchester United ha manifestato interesse per Donyell Malen, attaccante olandese attualmente in prestito all’AS Roma. La società inglese valuta l’acquisto del giocatore al termine della stagione. Malen, che sta giocando regolarmente con la squadra italiana, ha attirato l’attenzione del club di Manchester grazie alle sue prestazioni recenti. La trattativa potrebbe concretizzarsi nei prossimi mesi, con l’obiettivo di rafforzare il reparto offensivo.

Breaking: Il Manchester United è interessato a ingaggiare Donyell Malen a fine stagione. Il nazionale olandese è in ottima forma durante il suo periodo in prestito all’AS Roma e potrebbe rivelarsi un ottimo acquisto per i Red Devils. Secondo quanto riportato da GMS, anche altri club della Premier League stanno monitorando la sua situazione. Sarà interessante vedere dove andrà a finire. Vuoi più copertura CaughtOffside? Aggiungici come a fonte preferita su Google all’elenco dei preferiti per notizie di cui ti puoi fidare Il Manchester United potrebbe usare Donyell Malen. Hanno bisogno di un attaccante dinamico come Malen che possa agire sia sulle fasce che al centro.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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