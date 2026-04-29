Il Liverpool ha esortato a ingaggiare Mateus Fernandes dal West Ham

Il Liverpool ha annunciato di aver fatto un'offerta per ingaggiare il centrocampista dal West Ham. Nel frattempo, l'allenatore della squadra ha partecipato a un gesto di riconoscimento per un giocatore in occasione di un match, osservando i primi 20 minuti di gioco prima di dedicarsi alla partita. La comunicazione ufficiale si è concentrata su queste azioni senza ulteriori dettagli sulle trattative in corso.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Arne Slot, allenatore del Liverpool, applaude al 20° minuto per commemorare Diogo Jota. (Foto di Carl RecineGetty Images) Al Liverpool è stato detto di fare una mossa per il centrocampista del West Ham United Mateus Fernandes alla fine della stagione. La 21enne stella portoghese ha fatto abbastanza bene per gli Hammers e potrebbe rivelarsi un eccellente acquisto a lungo termine per il Liverpool. Fernandes è stato anche accostato al Manchester United. Anche il Chelsea tiene d’occhio la stella del West Ham United. Vuoi più copertura CaughtOffside? Aggiungici come a fonte preferita su Google all’elenco dei preferiti per notizie di cui ti puoi fidare Il Liverpool ha bisogno di qualcuno come Mateus Fernandes.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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