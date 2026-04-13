Non solo Alfieri Mattarella premia le classi dell’inclusione | quattro targhe alle scuole che hanno fatto dell’amicizia una lingua universale

Il presidente ha consegnato quattro targhe alle scuole che si sono distinte per aver promosso l’inclusione e l’amicizia tra gli studenti. Le premiazioni sono avvenute in un evento dedicato alle classi che hanno dimostrato di aver fatto della solidarietà e della collaborazione un elemento centrale nel proprio percorso educativo. Oltre ai successi individuali, si sono evidenziate iniziative che hanno coinvolto gruppi di studenti in attività di integrazione e rispetto reciproco.

Non ci sono solo i brillanti studenti che hanno salvato vite o compiuto gesti eroici. Accanto agli Alfieri della Repubblica, quest'anno il Presidente Sergio Mattarella ha voluto accendere i riflettori su un'altra eccellenza silenziosa del nostro Paese: quella delle classi che ogni giorno trasformano l'aula in un laboratorio di umanità e accoglienza. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it "Donne in scienza". L’Ateneo premia le scuole. Ecco le classi vincitrici"L’evento di oggi è il racconto di una rivincita silenziosa e potente, che nasce dall’amore per una grande scienziata e diventa sguardo sul futuro. Servizio Civile Universale: il progetto “Sport UP!” dell’UST di Asti cerca volontari entro l’8 aprile 2026 per promuovere sport e inclusione nelle scuoleIl Comune di Asti, ente titolare del progetto, ha pubblicato la scheda del progetto "Sport UP!", inserito nel programma di intervento "Intrecci...