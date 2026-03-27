Nel 1975, le prime confezioni di biscotti di un noto marchio italiano fecero il loro ingresso nei negozi, segnando l’inizio di un cambiamento nelle abitudini di consumo del paese. Quell’anno rappresentò un punto di svolta nel mercato dolciario, introducendo un prodotto che avrebbe poi accompagnato le giornate di molte famiglie. La diffusione di questi biscotti si sviluppò nel corso degli anni successivi, diventando un elemento comune nelle case italiane.

Il 1975 segnò l’inizio di una vera e propria rivoluzione nelle abitudini degli italiani: facevano la loro comparsa nei punti vendita le prime confezioni di biscotti Mulino Bianco. Da quel momento, nomi come Tarallucci, Molinetti, Pale, Campagnole, Galletti e Macine sono entrati nell’immaginario collettivo, trasformando la colazione in un rito quotidiano che oggi coinvolge circa 23 milioni di famiglie. Per celebrare questo mezzo secolo, questa storia diventa un libro, “ Mulino Bianco. Come una volta, sempre ”, volume edito da Rizzoli Illustrati che ripercorre l’evoluzione di un love brand che ha traghettato l’evoluzione del biscotto dentro un mare di tradizione. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Un libro per raccontare cinquant’anni di biscotti

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