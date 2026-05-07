Il grande ciclismo sceglie Cesenatico | la corsa rosa torna a solcare le strade della costa

Strade e borghi che si preparano al passaggio delle atlete e degli atleti, iniziative enogastronomiche collaterali che raccontano il legame della nostra terra con le due ruote e il coinvolgimento di territori e comunità lungo tutto il percorso. L’Emilia-Romagna è pronta ad accogliere il grande.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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