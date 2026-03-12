Torna la Milano-Torino e parte da Rho | il percorso le strade chiuse e i divieti per la classica del ciclismo

La Milano-Torino torna il 12 marzo 2026 con partenza da Rho. La gara, organizzata da RCS Sport con Crédit Agricole, si svolgerà seguendo il tradizionale percorso. Le strade coinvolte subiranno chiusure e divieti di circolazione, come previsto per la manifestazione. La corsa rappresenta un appuntamento fisso nel calendario ciclistico italiano e si svolge ormai da diversi anni.

Milano, 12 marzo 2026 – Ci siamo, torna la Milano-Torino. E, per il quarto anno consecutivo, la storica classica di ciclismo organizzata da RCS Sport con Crédit Agricole, partirà da Rho. Mercoledì 18 marzo la gara, che quest’anno compie 150 anni, prenderà il via dal centro della città, con lo start del sindaco Andrea Orlandi e dall’assessora allo Sport Alessandra Borghetti. Nel 1876 Paolo Magretti percorse i 150 chilometri della prima edizione in 10 ore e 9 minuti, a 150 anni di distanza la Milano-Torino continua a rappresentare una delle corse più ambite. L’edizione numero 107, con arrivo a Superga, coinvolge tutte le squadre di ciclismo più importanti e campioni come Thomas Pidcock, Simon Yates, Isaac Del Toro, Alberto Bettiol e Davide Ballerini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

