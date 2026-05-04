Sabato e domenica le strade di Bergamo si riempiranno di ciclisti e appassionati per un evento che coinvolge il mondo delle due ruote. La giornata pre-evento di sabato 9 maggio prevede che al Lazzaretto si svolga la consegna dei pacchi gara e tutte le operazioni preparatorie. La manifestazione, che si svolgerà nei giorni successivi, promette di attirare numerosi partecipanti e spettatori lungo il percorso.

LA MANIFESTAZIONE. Nella giornata della vigilia, sabato 9 maggio, il Lazzaretto ospiterà la distribuzione dei pacchi gara e tutte le operazioni preliminari che daranno inizio alla festa. Domenica 10 maggio Bergamo e le sue valli teatro dell’evento ciclistico. Bergamo si prepara a vivere due giorni all’insegna delle due ruote, tra sport, passione e paesaggi mozzafiato. Sabato 9 e domenica 10 maggio torna la BGY Airport Granfondo, uno degli eventi ciclistici più attesi della stagione.Sabato 9 e domenica 10 maggio, Bergamo si trasformerà nel cuore pulsante del ciclismo grazie alla BGY Airport Granfondo, l’evento che unisce la bellezza del territorio, l’adrenalina della competizione, un ricco montepremi, oltre al prestigio di affrontare alcune delle strade e delle salite più iconiche della storia del pedale.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Sabato e domenica il ciclismo torna a colorare le strade di Bergamo

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