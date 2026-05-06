Piazza del Plebiscito già pronta per l'arrivo del Papa | previsti fedeli da tutta Italia

Napoli si sta preparando per l’arrivo del Papa, con Piazza del Plebiscito che sarà il principale luogo di ritrovo. Sono previsti migliaia di fedeli provenienti da diverse parti d’Italia che si raduneranno per partecipare all’incontro con il Papa durante la sua visita pastorale. La piazza è già stata allestita e sono stati organizzati i servizi di sicurezza e di ordine pubblico per l’evento.

Napoli si prepara alla visita pastorale di Papa Leone XIV: in piazza del Plebiscito attesi migliaia di fedeli per l'incontro con la cittadinanza.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Il Papa a Napoli, Pompei e Acerra: incontro con i fedeli in piazza del Plebiscito l'8 maggio Piazza del Plebiscito pronta ad accogliere il Papa: aperte le prenotazioni, come registrarsiSono ancora disponibili i biglietti per l’incontro di Papa Leone XIV con la città di Napoli, in programma nel pomeriggio di venerdì 8 maggio in... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Napoli Città Danzante, II edizione: evento in Piazza del Plebiscito il 29 aprile 2026; Aspettando il pontefice: piano traffico e accesso in piazza del Plebiscito; 1° maggio, Festa del Lavoro: cosa fare a Napoli; Papa Leone atteso a Napoli: l'incontro in piazza Plebiscito venerdì 8 maggio, ecco il programma completo. Piazza del Plebiscito già pronta per l’arrivo del Papa: previsti fedeli da tutta ItaliaNapoli si prepara alla visita pastorale di Papa Leone XIV: in piazza del Plebiscito attesi migliaia di fedeli per l'incontro con la cittadinanza ... fanpage.it Papa Leone a Napoli, Piazza del Plebiscito e Pompei si preparano ad accogliere il Pontefice - facebook.com facebook