Il Giro d'Italia 2026 non passa più per Bagnoli le strade non sono pronte | cambia la tappa di Napoli

Il percorso del Giro d’Italia del 2026 a Napoli è stato modificato, con la tappa del 14 maggio ridotta rispetto all’originario programma. La decisione è stata presa perché le strade di Bagnoli non sono ancora pronte a causa di cantieri in corso. Di conseguenza, la tappa prevista per la zona è stata annullata, e il percorso è stato rivisto senza passare per quella zona. La modifica è stata comunicata ufficialmente dagli organizzatori.

Cambia il percorso del Giro d'Italia a Napoli il 14 maggio. Ridotta la tappa partenopea a causa dei cantieri. Non ci sarà il passaggio a Bagnoli e sul Lungomare di via Partenope.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate America’s Cup 2027: 23 strade di Bagnoli pronte per la sfidaIl 27 febbraio la Giunta comunale di Napoli ha dato il via libera a un accordo strategico che coinvolge ventitré strade della zona ovest, destinate... Giro d’Italia 2026: tra il Mummia Show e la tappa-evento per i 60 anni di SofidelLa Corsa Rosa non smette mai di stupire, e anche quest'anno promette di lasciare col fiato sospeso gli appassionati di ciclismo di tutta Europa. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Giro d'Italia 2026: quando inizia · Tappa 1: Percorso, orari, altimetria 8 maggio, dove vedere | Ciclismo oggi; Giro d’Italia 2026 – 6ªtappa: Paestum-Napoli; Dove vedere il Giro d'Italia 2026? Scopri come seguire la corsa; Giro d’Italia, il piano del traffico previsto per martedì 12 maggio. Startlist Giro d’Italia 2026: tutti i partecipanti ufficiali, definite tutte le squadre. Venerdì 8 maggio si parteL'edizione numero 109 del Giro d'Italia di ciclismo su strada si correrà dall'8 al 31 maggio 2026: si partirà da Nessebar, in Bulgaria, e si arriverà a ... oasport.it Giro d’Italia 2026: il palinsesto tv/streaming previsto giornalmente da RAI ed Eurosport. C’è il Processo alla TappaIl Giro d'Italia 2026 godrà di una copertura televisiva capillare e totale: da venerdì 8 maggio a domenica 31 maggio, per tutte le 21 tappe in programma, ... oasport.it #Napoli- Il Giro d'Italia per la quinta volta consecutiva racconterà al mondo le bellezze di Napoli, dalla Città Metropolitana di Napoli. 2,2 milioni per le strade #SprtNews #Ciclismo #GiroItalia #CorsaRosa #NanoTV Leggi qui l' articolo: https://www.nanotv.it/2026 - facebook.com facebook One more day. One more night. Tomorrow, the most beautiful race returns Ancora un giorno. Ancora una notte. Domani torna la gara più bella #GirodItalia | Tudor x.com