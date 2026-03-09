America’s Cup 2027 | 23 strade di Bagnoli pronte per la sfida

La Giunta comunale di Napoli ha approvato un accordo strategico che riguarda ventitré strade di Bagnoli, tutte nella zona ovest della città. La decisione è stata presa il 27 febbraio e mira alla riqualificazione dell’area in vista dell’America’s Cup del 2027. Le strade coinvolte saranno soggette a lavori di miglioramento e ristrutturazione per preparare il quartiere all’evento.

Il 27 febbraio la Giunta comunale di Napoli ha dato il via libera a un accordo strategico che coinvolge ventitré strade della zona ovest, destinate alla riqualificazione in vista dell’America’s Cup del 2027. Questo piano, frutto della collaborazione tra il Commissario straordinario per l’area Bagnoli-Coroglio, il sindaco Gaetano Manfredi e il Comune di Napoli guidato da Mario Parisi, punta a trasformare l’infrastruttura urbana prima dell’evento sportivo. La scadenza temporale è chiara: i lavori devono essere completati entro il 2027 per ospitare la regata. Non si tratta di semplici opere di manutenzione ordinaria, ma di un intervento strutturale coordinato per gestire le interferenze con i sottoservizi esistenti e garantire che il cronoprogramma sia rispettato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

