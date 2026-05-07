il gioco delle tre carte del generale vannacci e il coraggio di salvini

A Trecate, si svolge un episodio legato alla campagna elettorale locale, coinvolgendo il generale Roberto Vannacci. Vannacci ha dichiarato di non essere a conoscenza delle candidature islamiche che partecipano con le sue nelle liste a sostegno di Rosa Criscuolo, candidata nella provincia di Novara. La vicenda riguarda quindi le dinamiche delle liste e le affiliazioni politiche in vista delle prossime elezioni.

A Trecate il gioco delle tre carte del generale Roberto Vannacci. Che finge di non sapere nulla delle candidature islamiche che gareggiano con i suoi nelle liste che sostengono la candidatura locale di Rosa Criscuolo in provincia di Novara. «Non è la nostra lista», tuonano i suoi e lui ci casca. Nessuno ha scritto che c'è Futuro Nazionale, anche perché come abbiamo fatto notare il Grande Capo della «destra vera» che nessuno aveva mai incrociato né nel MSI né in An, ha imposto di non presentare liste di partito alle amministrative. Lì a Trecate, i suoi hanno una lista battezzata «Futuro Trecatese» e sta in coalizione proprio con chi vuole portare l'Islam in Consiglio comunale.🔗 Leggi su Iltempo.it

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