A Firenze, la Guardia di finanza ha effettuato controlli nel centro storico per contrastare il fenomeno del ‘gioco delle tre carte’. Sotto la supervisione della Prefettura e in coordinamento con il comando regionale, sono stati denunciati cinque soggetti coinvolti in attività illegali legate a questa truffa. Le operazioni fanno parte di un’azione mirata a reprimere pratiche fraudolente in aree frequentate da residenti e turisti.

Sono tutti stranieri: nei guai per gioco d'azzardo. Sequestrati il denaro incassato e le attrezzature utilizzate. FIRENZE – Sotto il costante coordinamento della Prefettura e in attuazione delle direttive del comando regionale, la Guardia di finanza di Firenze ha sferrato un colpo deciso al fenomeno del ‘gioco delle tre carte’, intensificando i controlli nel cuore del centro storico. L’operazione, che si inserisce in un più ampio piano di contrasto alla microcriminalità e all’abusivismo commerciale, mira a tutelare non solo la sicurezza urbana, ma anche l’economia legale e la reputazione internazionale della città, messa a rischio da raggiri che colpiscono quotidianamente migliaia di visitatori.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Cinque denunciati a Firenze per il ‘gioco delle tre carte’

Truffa delle 3 carte in centro a Firenze, sette denunciati per gioco d'azzardo

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