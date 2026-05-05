Il gioco delle tre carte

La situazione tra le nazioni coinvolte nel conflitto con l’Iran resta complessa e imprevedibile. Le tensioni sembrano aumentare e diminuire in modo continuo, creando un clima di incertezza. Ogni volta che si pensa di aver raggiunto un punto di stabilità, nuovi eventi o dichiarazioni fanno tornare il caos. La dinamica tra le parti coinvolte appare caratterizzata da continui cambi di scenario e di strategie.

Nella guerra con l’Iran non si capisce più nulla. Appena si intravede una schiarita, scoppia una tempesta. Trump dice una cosa e ne fa un’altra. Pierangelo Basso via email Gentile lettore, di cosa si meraviglia? Non è solo la strategia del caos, spesso invocata per definire i comportamenti di Trump. È che Trump non dice una sola parola che equivalga a un reale dato di fatto. In ogni sua frase è contenuta una menzogna tout court o una verità distorta. Per esempio il 3 maggio diceva: “Abbiamo ricevuto la proposta iraniana, ma penso che sia inaccettabile. Penso che torneremo a colpire”. Dopo poche ore: “Ho respinto la proposta iraniana, è inaccettabile”.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it il gioco delle tre carte Notizie correlate Leggi anche: Cinque denunciati a Firenze per il ‘gioco delle tre carte’ Stretta sul gioco delle tre carte, cinque denunciatiStretta della Guardia di Finanza contro il fenomeno del “gioco delle tre carte” nel centro storico di Firenze. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Nodo di Perugia: il gioco delle tre carte e’ una specialità della coppia Proietti-De Rebotti; IL GIOCO DELLE TRE CARTE; Il gioco delle tre carte - Il commissario Montalbano - Play RSI; Concessioni a Pietrenere, Sinistra Italiana attacca: E' il gioco delle tre carte del sindaco di Pozzallo. Il Commissario Montalbano - Il gioco delle tre carteUn vecchio capomastro viene ucciso, investito da un'auto. Il Commissario Montalbano viene a sapere che il capomastro era un collaboratore di un giovane ... libero.it Spiaggia Pietrenere, Sinistra Italiana Pozzallo: «Sulle concessioni il Sindaco fa il gioco delle tre carte»POZZALLO, 01 Maggio 2026 – Le recenti dichiarazioni del Sindaco sulla gestione delle concessioni balneari nella spiaggia di Pietrenere non sono che l'ennesimo ... radiortm.it Sul rettangolo di gioco, le classi del biennio e del terzo anno dell’Istituto Alberti-Virgilio hanno affrontato i pari età dell’Istituto Galilei- Vetrone in tre partite di 3 set ciascuna , che hanno regalato grandi emozioni. - facebook.com facebook Nazione bacchetta la Fiorentina: “Notte-disastro all’Olimpico. Zero gioco, zero idee e atteggiamento da brividi” x.com