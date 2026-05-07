Il giardino invisibile Libro di B Marco Guarneri

Nel suo libro, l’autore riflette sul legame tra il mondo interno e quello esterno, sottolineando come le esperienze interiori si riflettano nella realtà che ci circonda. L’opera, pubblicata da una casa editrice indipendente, è scritta da un ricercatore e saggista siciliano. La narrazione si basa sulla frase “Come dentro, così fuori”, che dà il titolo all’intero lavoro.

Di seguito il comunicato: «Come dentro, così fuori». Da questa riflessione nasce l'opera di B. Marco Guarneri, ricercatore indipendente e saggista siciliano: Il Giardino Invisibile, pubblicato da Davide Falletta Editore. Nel saggio, il 36enne autore esplora la profonda interconnessione tra la dimensione interiore dell'individuo e il mondo che lo circonda, invitando il lettore a riflettere sulla propria autenticità e sulla direzione della propria vita. L'indagine di Guarneri si sviluppa attraverso un approccio interdisciplinare, confrontandosi idealmente con autori come James Hillman, Viktor Frankl e Daniel Kahneman....🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - “Il giardino invisibile” Libro di B. Marco Guarneri Il Giardino Invisibile – Come coltivare la coscienza nell’epoca della Dispersione B.Marco Guarneri Notizie correlate Leggi anche: “Il Giardino Invisibile”: un viaggio interiore per ritrovare autenticità nell’epoca della dispersione Nel giardino invisibile dei desideri: "Un mondo pieno di cose mai viste""Ciò che vediamo non è mai esattamente ciò che sappiamo", dice William Kentridge.