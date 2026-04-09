Un saggio di B. Marco Guarneri che invita a riscoprire il potenziale nascosto e riallineare vita interiore e azione quotidiana. Nel cuore di un’epoca dominata da velocità, sovraccarico informativo e identità frammentate, arriva in libreria Il Giardino Invisibile – Come coltivare la coscienza nell’epoca della dispersione, il nuovo saggio di B. Marco Guarneri, ricercatore indipendente e saggista siciliano pubblicato da Davide Falletta Editore. Un’opera che non si limita a interpretare il presente, ma propone un cammino per riappropriarsi della propria direzione interiore. Guarneri, 36 anni, parte da un presupposto tanto semplice quanto radicale: «Come dentro, così fuori». 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Il Giardino Invisibile”: un viaggio interiore per ritrovare autenticità nell’epoca della dispersione

Comunicato Stampa: "Abbraccio interiore": un viaggio tra dolore, consapevolezza e autenticità vissutaLa responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Conoscere Cultura.

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Il Giardino Invisibile: intervista a Marco GuarneriIl Giardino Invisibile, pubblicato da Davide Falletta Editore, è il nuovo saggio firmato B.M. Guarnieri, ricercatore e saggista siciliano. eroicafenice.com

5 libri che parlano del giardino5 in cui il giardino diventa metafora dell’esistenza: filosofia, poesia e natura per ripensare il rapporto tra uomo e mondo. libreriamo.it

Matozzo Giardini. . Il tuo giardino dovrebbe essere un’oasi di pace, non un buffet per le zanzare! Non lasciare che una minaccia invisibile rovini la tua tranquillità e quella della tua famiglia. Nel video puoi vedere alcune delle nostre installazioni dei sistemi - facebook.com facebook