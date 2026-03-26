Nel giardino invisibile dei desideri, una nuova mostra intitolata ‘Il Giardino dei Desideri’ presenta opere che esplorano la percezione e la realtà. La curatrice Alessandra Zini afferma che il mondo è pieno di cose che non vediamo, mentre le parole di William Kentridge vengono citate per sottolineare come ciò che percepiamo non corrisponda sempre a ciò che conosciamo.

"Ciò che vediamo non è mai esattamente ciò che sappiamo", dice William Kentridge. Un concetto che Alessandra Zini fa suo e amplifica, nella nuova mostra ‘ Il Giardino dei Desideri ’, quando afferma che "Il mondo è pieno di cose che non vediamo". Con l’arrivo della Primavera, la galleria d’arte de’ Bonis sorprende i visitatori con un’incursione nell’ arte contemporanea, ospitando la prima personale di Zini, l’artista che, con le sue sculture in acciaio corten, ha conquistato pubblico e addetti ai lavori. Il desiderio di lasciarsi alle spalle l’inverno e il buio è stato tradotto dall’artista in una mostra tematica, che lei stessa spiega: "Questa serie di opere rappresenta uno spazio simbolico, un luogo dell’immaginazione dove affiorano le dimensioni più intime dell’esperienza umana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nel giardino invisibile dei desideri: "Un mondo pieno di cose mai viste"

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