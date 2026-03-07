Domenica 8 marzo alle 10, cittadini e volontari si riuniscono al parco Giovanni Paolo II di Bellaria per un’operazione di pulizia ambientale organizzata dall’associazione Futuro Verde Aps. L’iniziativa mira a rimuovere rifiuti e a coinvolgere la comunità nelle attività di tutela del verde pubblico. L’evento si svolge in un punto preciso del parco, con l’obiettivo di sensibilizzare sulla cura degli spazi comuni.

A Bellaria torna il Park Clean-Up. Cittadini e volontari insieme per pulire il parco Giovanni Paolo II e promuovere la cura dell’ambiente Park Clean-Up, cittadini e volontari insieme per prendersi cura del parco Giovanni Paolo II. L’associazione Futuro Verde Aps organizza per domenica 8 marzo, alle 10, un’iniziativa di pulizia ambientale presso il parco Giovanni Paolo II di Bellaria con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza alla cura degli spazi pubblici e alla tutela dell’ambiente. L’iniziativa, denominata Park Clean-Up, invita cittadini, volontari, famiglie e giovani a partecipare attivamente alla raccolta dei rifiuti presenti nel parco, trasformando una semplice mattinata in un gesto concreto di responsabilità civica e amore per il territorio. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Ambiente, i volontari tornano a ripulire la zona del Grande Fiume: c'è 'Po salva mare'Prosegue l’impegno per la tutela del fiume Po, con il ritorno nel territorio ferrarese del progetto ‘Po salva mare’, una delle più ampie iniziative...

Pomigliano x Telethon 2025: un successo di sport e inclusione al Parco Giovanni Paolo IIPOMIGLIANO D’ARCO (NAPOLI), 15 dicembre 2025 – Si è rivelata un grande successo di partecipazione la terza edizione di “Pomigliano x Telethon 2025”,...

Contenuti utili per approfondire Giovanni Paolo.

Discussioni sull' argomento Insieme per l'ambiente, luogo e ora del ritrovo. Volontari pronti a ripulire il parco Giovanni Paolo II; Park Clean-Up: cittadini e volontari insieme per prendersi cura del Parco Giovanni Paolo II; I Giochi della Speranza: lo spirito olimpico entra nel carcere di Bollate; Interruzione di energia elettrica in località Becorpi.

Leone XIV: Fondazione Giovanni Paolo II, lo accogliamo per camminare insieme verso un mondo più umano, più giusto, più fraternoLa Fondazione Giovanni Paolo II accoglie con gratitudine, emozione e rinnovata speranza l’elezione del nuovo Pontefice Papa Leone XIV, successore di Pietro e guida per la Chiesa universale. ‘La pace ... agensir.it

8 marzo L’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari apre in via straordinaria per un’iniziativa dedicata alla salute delle donne, nell’ambito del piano regionale di abbattimento delle liste di attesa. Durante la giornata verranno effettuati: interventi chirurgici - facebook.com facebook

Venerdì #Roma Piazza dei SS. Giovanni e Paolo x.com