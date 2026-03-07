Insieme per l' ambiente luogo e ora del ritrovo Volontari pronti a ripulire il parco Giovanni Paolo II

Domenica 8 marzo alle 10, cittadini e volontari si riuniscono al parco Giovanni Paolo II di Bellaria per un’operazione di pulizia ambientale organizzata dall’associazione Futuro Verde Aps. L’iniziativa mira a rimuovere rifiuti e a coinvolgere la comunità nelle attività di tutela del verde pubblico. L’evento si svolge in un punto preciso del parco, con l’obiettivo di sensibilizzare sulla cura degli spazi comuni.

