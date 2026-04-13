Ex Eridania un cantiere vivo per il futuro della città | oltre 250 cittadini in esplorazione del parco
Durante il fine settimana, più di 250 persone hanno partecipato alle visite guidate presso l’ex sito Eridania, promosso dall’associazione culturale Spazi Indecisi in collaborazione con il Comune e il Quartiere Foro Boario. L’area, definita un “cantiere vivo” per il futuro della città, ha mostrato ai visitatori le sue caratteristiche, tra elementi storici e paesaggistici, attraverso quattro escursioni organizzate durante il weekend.
La bellezza, la storia e la forza evocativa dell’ex Eridania hanno attirato oltre 250 visitatori nelle quattro visite guidate del fine settimana promosse e organizzate dall’associazione di promozione culturale Spazi Indecisi, in collaborazione con il Comune di Forlì e il Quartiere Foro Boario -.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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