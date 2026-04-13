Ex Eridania un cantiere vivo per il futuro della città | oltre 250 cittadini in esplorazione del parco

Da forlitoday.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il fine settimana, più di 250 persone hanno partecipato alle visite guidate presso l’ex sito Eridania, promosso dall’associazione culturale Spazi Indecisi in collaborazione con il Comune e il Quartiere Foro Boario. L’area, definita un “cantiere vivo” per il futuro della città, ha mostrato ai visitatori le sue caratteristiche, tra elementi storici e paesaggistici, attraverso quattro escursioni organizzate durante il weekend.

La bellezza, la storia e la forza evocativa dell’ex Eridania hanno attirato oltre 250 visitatori nelle quattro visite guidate del fine settimana promosse e organizzate dall’associazione di promozione culturale Spazi Indecisi, in collaborazione con il Comune di Forlì e il Quartiere Foro Boario -.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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