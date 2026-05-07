Il ' future market' gli skybox di lusso e la birra a 8 euro | dentro l' arena del futuro dal ghiaccio ai concerti

All’interno di un’arena, un serpentone di fan si accumula in attesa di entrare, con la fila che si snoda tra le transenne e si dirige verso gli ingressi di via Bonfadini. Nel frattempo, si nota come i costi siano elevati, con birre che arrivano a 8 euro e skybox di lusso disponibili per gli spettatori. In questo contesto, si alternano atmosfere di attesa e di lusso, mentre il pubblico si prepara a vivere gli eventi futuri, dai concerti alle competizioni sul ghiaccio.

Fuori il serpentone ordinato di fan in attesa di entrare, in una lunga fila che scorre tra le transenne che portano fino agli ingressi di via Bonfadini. Mentre sulla piazza suona la musica del pre-show, chi è già entrato affolla il corridoio ad anello che corre lungo tutto l'emiciclo dell'arena.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Dentro il nuovo lusso di Udine: vi portiamo negli appartamenti del futuro immobiliareLa zona è tranquilla, alle porte del centro e servitissima: ci sono supermercati, negozi, fermate degli autobus e parcheggi. Leggi anche: Un’arena per gli sport del ghiaccio a Rho Fiera: pronta a ottobre, accoglierà 4.000 spettatori Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Futures USA in lieve calo nel pre-market: il conflitto in Medio Oriente entra nel terzo mese, salgono i prezzi del greggio; US Futures Rebound; Abildgaard esulta: Gol speciale, salvezza primo passo per il futuro; Future azionari USA stabili con altri utili e dati sul lavoro in arrivo. MARKET DRIVER: future WS poco mossi in attesa FedMILANO (MF-NW)--I future sui listini azionari statunitensi trattano intorno alla parità dopo un'altra settimana positiva per Wall Street, mentre gli investitori attendo gli esiti della riunione della ... milanofinanza.it Durante la mia performance narrativo-musicale sulle Janas che ho tenuto all'incontro multidisciplinare @akra.market a Olbia è successa una cosa bellissima. Davanti a me si sono seduti tanti bambini. Tutti maschi. E io parlavo di sacralità femminile. Erano atte - facebook.com facebook