Dentro il nuovo lusso di Udine | vi portiamo negli appartamenti del futuro immobiliare

A Udine, nelle immediate vicinanze del centro e facilmente accessibile grazie a negozi, supermercati e fermate dei mezzi pubblici, sono stati completati nuovi appartamenti che rappresentano una proposta immobiliare innovativa. La zona, tranquilla e ben servita, ospita abitazioni che si distinguono per caratteristiche moderne e un design contemporaneo. Questi spazi si inseriscono in un contesto urbano che combina comodità e comfort, rivolgendosi a chi cerca un’abitazione in un’area residenziale strategica.

La zona è tranquilla, alle porte del centro e servitissima: ci sono supermercati, negozi, fermate degli autobus e parcheggi. E non mancano aree verdi, tra le più grandi della città. L'imbocco della tangenziale è a poche centinaia di metri, così come la strada che porta verso l'ospedale. È questo.🔗 Leggi su Udinetoday.it Leggi anche: Vi portiamo dentro la torre di controllo dell'aeroporto di Palermo: il video La novità in centro: accese da oggi le telecamere ai varchi della Ztl di Udine. - facebook.com facebook Il nuovo studentato da 246 posti rafforza le politiche regionali su borse, alloggi e transizione scuola-lavoro. #Friuli #Udine #Cronaca #Cultura x.com