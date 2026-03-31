Un’arena per gli sport del ghiaccio a Rho Fiera | pronta a ottobre accoglierà 4.000 spettatori

A Rho Fiera a Milano sarà inaugurata un’arena dedicata agli sport del ghiaccio, prevista per ottobre. La struttura avrà una capacità di circa 4.000 posti e si inserisce tra le iniziative legate ai giochi olimpici svolti in città all’inizio dell’anno. L’opera mira a creare un punto di riferimento per le competizioni di discipline sul ghiaccio in futuro.

Milano, 31 marzo 2026 – Un hub per gli sport del ghiaccio a Milano. I giochi olimpici disputati all’inizio dell’anno anche in città lasciano in eredità un’opera destinata – si spera – a riportare a Milano i grandi eventi delle discipline sul ghiaccio. A partire dall’hockey di alto livello, “sparito” dai radar ormai da qualche anno nonostante la grande fame evidenziata dagli appassionati milanesi, testimoniati dagli ottimi risultati di pubblico dei match a cinque cerchi così come dalla manifestazione degli “orfani” della Saima, in coincidenza delle finali del campionato italiano. Italy's #20 Damian Clara makes a save during the men's qualification play-off ice hockey match between Switzerland and Italy during the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games at the Milano Rho Ice Hockey Arena in Milan, on February 17, 2026. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un’arena per gli sport del ghiaccio a Rho Fiera: pronta a ottobre, accoglierà 4.000 spettatori Articoli correlati Nuovo palazzo del ghiaccio, la Fisg: “Lavoriamo su Rho-Fiera”. Il nodo dei tempi (e della squadra)Milano, 18 marzo 2026 – Il nuovo palazzo del ghiaccio a Milano farà la fine della Bella di Torriglia, la dama che tutti vogliono ma nessuno si... Leggi anche: Fiera di Rho, la maxi-pista è pronta: “Palaghiaccio anche dopo i Giochi? Avanti con uno studio di fattibilità” Approfondimenti e contenuti su Rho Fiera Temi più discussi: Mixology Experience 2026: la fiera del beverage punta sulla dimensione globale; Fieri della Fiera, sempre più hub per aprire le porte del mondo; Il ritmo di Chieri alle Olimpiadi (Video); Palasharp: le suore vincono contro il Comune. Cosa succederà ora a Lampugnano?. Milan Ice Fiera Arena pronta a ottobre, eredità olimpica per il ghiaccioLa Milan Ice Fiera Arena, una struttura temporanea da circa 4.000 posti, sarà operativa a partire da ottobre. L'impianto sorgerà nel quartiere fieristico di fieramilano a Rho, in prossimità dell'ingre ... it.blastingnews.com Ad Ottobre pronta la Milan Ice Fiera Arena, eredità delle OlimpiadiSarà pronta per ottobre la Milan Ice Fiera Arena, struttura temporanea destinata a ospitare il palazzetto del ghiaccio da circa 4.000 posti che sorgerà nel quartiere fieristico di fieramilano, Rho, in ... ansa.it Rho Fiera: Dal 21 al 26 aprile 2026, nei padiglioni di Fiera Milano Rho, torna il Salone Internazionale del Mobile, l’appuntamento clou per il mondo dell’arredo e del design. L’evento riconferma il suo ruolo come punto di riferimento globale per professionisti, a - facebook.com facebook VIDEO - Senza tifosi ma solo a Firenze: grande folla e tanti cori a Rho-Fiera per l’Inter. Applausi per #Ausilio x.com