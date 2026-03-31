Un’arena per gli sport del ghiaccio a Rho Fiera | pronta a ottobre accoglierà 4.000 spettatori

Da ilgiorno.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Rho Fiera a Milano sarà inaugurata un’arena dedicata agli sport del ghiaccio, prevista per ottobre. La struttura avrà una capacità di circa 4.000 posti e si inserisce tra le iniziative legate ai giochi olimpici svolti in città all’inizio dell’anno. L’opera mira a creare un punto di riferimento per le competizioni di discipline sul ghiaccio in futuro.

Milano, 31 marzo 2026 – Un hub per gli sport del ghiaccio a Milano. I giochi olimpici disputati all’inizio dell’anno anche in città lasciano in eredità un’opera destinata – si spera – a riportare a Milano i grandi eventi delle discipline sul ghiaccio. A partire dall’hockey di alto livello, “sparito” dai radar ormai da qualche anno nonostante la grande fame evidenziata dagli appassionati milanesi, testimoniati dagli ottimi risultati di pubblico dei match a cinque cerchi così come dalla manifestazione degli “orfani” della Saima, in coincidenza delle finali del campionato italiano. Italy's #20 Damian Clara makes a save during the men's qualification play-off ice hockey match between Switzerland and Italy during the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games at the Milano Rho Ice Hockey Arena in Milan, on February 17, 2026. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

un8217arena per gli sport del ghiaccio a rho fiera pronta a ottobre accoglier224 4000 spettatori
© Ilgiorno.it - Un’arena per gli sport del ghiaccio a Rho Fiera: pronta a ottobre, accoglierà 4.000 spettatori

Articoli correlati

Nuovo palazzo del ghiaccio, la Fisg: “Lavoriamo su Rho-Fiera”. Il nodo dei tempi (e della squadra)Milano, 18 marzo 2026 – Il nuovo palazzo del ghiaccio a Milano farà la fine della Bella di Torriglia, la dama che tutti vogliono ma nessuno si...

Leggi anche: Fiera di Rho, la maxi-pista è pronta: “Palaghiaccio anche dopo i Giochi? Avanti con uno studio di fattibilità”

Approfondimenti e contenuti su Rho Fiera

Temi più discussi: Mixology Experience 2026: la fiera del beverage punta sulla dimensione globale; Fieri della Fiera, sempre più hub per aprire le porte del mondo; Il ritmo di Chieri alle Olimpiadi (Video); Palasharp: le suore vincono contro il Comune. Cosa succederà ora a Lampugnano?.

rho fiera un arena per gliMilan Ice Fiera Arena pronta a ottobre, eredità olimpica per il ghiaccioLa Milan Ice Fiera Arena, una struttura temporanea da circa 4.000 posti, sarà operativa a partire da ottobre. L'impianto sorgerà nel quartiere fieristico di fieramilano a Rho, in prossimità dell'ingre ... it.blastingnews.com

rho fiera un arena per gliAd Ottobre pronta la Milan Ice Fiera Arena, eredità delle OlimpiadiSarà pronta per ottobre la Milan Ice Fiera Arena, struttura temporanea destinata a ospitare il palazzetto del ghiaccio da circa 4.000 posti che sorgerà nel quartiere fieristico di fieramilano, Rho, in ... ansa.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.