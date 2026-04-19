Ci sono giochi che ti conquistano subito, altri che ti respingono, altri ancora che scorrono via senza lasciare traccia. E poi esistono quelli più strani, quelli che sembrano quasi voler restare in disparte, che non fanno nulla per catturarti nei primi minuti e che, anzi, ti mettono davanti a una sensazione di distanza difficile da ignorare. God of War: Sons of Sparta appartiene esattamente a questa categoria. Non è un colpo allo stomaco, non è un’esplosione, non è nemmeno una carezza immediata. È qualcosa che lavora sotto pelle, lentamente, spesso senza che tu te ne accorga davvero. Affrontarlo oggi, a distanza di tempo dall’uscita, significa inevitabilmente cambiare prospettiva.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - God of War: Sons of Sparta – quello che resta quando si spegne il rumore

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