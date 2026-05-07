Il focus su criminalità e cantieri Più furti intrusioni ed estorsioni | Un imprenditore su tre ha pagato

Negli ultimi mesi si sono registrati aumenti nei reati nei cantieri, con un incremento di furti, intrusioni e occupazioni abusive. Sono anche cresciute le violazioni delle norme di salute e sicurezza sul lavoro. Secondo un rapporto, circa un imprenditore su tre ha dovuto pagare somme di denaro per risolvere situazioni legate alla criminalità. La situazione evidenzia una preoccupante escalation di fenomeni illeciti nel settore edilizio.

Infiltrazioni criminali nei cantieri in aumento, più furti, vandalismi, intrusioni e occupazioni abusive, oltre a una crescita delle violazioni alle norme di salute e sicurezza. E ancora: in Italia, un lavoratore su quattro operai in cantieri in cui la criminalità ha generato conseguenze dirette su persone e lavoro. Sono i dati allarmanti presentati dall’azienda BauWatch, specializzata in soluzioni di videosorveglianza mobile temporanea, che ha elaborato il "Crime Report 2026". Documento che analizza l’escalation della criminalità che colpisce i cantieri edili italiani. "I risultati del nostro studio – spiega Laura Casparrini, managing director di BauWatch Italia – confermano che la criminalità nei cantieri è ormai una sfida strutturale per l’edilizia italiana, con un preoccupante aumento delle infiltrazioni e dell’impatto sui lavoratori.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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