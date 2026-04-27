Sabato 1° maggio alle 19:30 (ora di Madrid), su Fast News Platform, sarà presente il professionista italo-canadese Augusto Oriani. L'evento si concentrerà sui temi del Made in Italy e della cultura enogastronomica, con un intervento che approfondirà questi argomenti. Oriani prenderà parte a un appuntamento dedicato a esplorare aspetti legati alla produzione e alla tradizione italiana nel settore alimentare.

Sabato 1° maggio alle 19:30 (ora di Madrid) il professionista italo-canadese Augusto Oriani sarà ospite di un appuntamento su Fast News Platform dedicato ai temi del Made in Italy e della cultura enogastronomica. Oriani, attivo nel settore dell’ospitalità e della ristorazione a Vancouver, è un Maître d’Hôtel e consulente specializzato nella gestione della sala e nella valorizzazione dell’esperienza gastronomica. Accanto alla sua attività professionale, svolge anche un ruolo di divulgazione e critica enogastronomica, con particolare attenzione alla cultura del vino italiano. Nel suo percorso internazionale riveste inoltre l’incarico di delegato pro-tempore in Canada dell’ ONAV, impegnandosi nella formazione tecnica e nella promozione dei vini italiani all’estero.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Augusto Oriani ospite su Fast News Platform: il 1° maggio focus su Made in Italy ed enogastronomia

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