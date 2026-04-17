Truffe ed estorsioni blitz della Finanza | imprenditore nel mirino

La Guardia di Finanza di Benevento ha condotto un’operazione che ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di un imprenditore, accusato di aver commesso reati legati a truffa, estorsione e gestione non autorizzata di rifiuti. L’indagine, ancora in corso, riguarda presunti illeciti legati alle attività aziendali e alla gestione dei rifiuti. Ulteriori dettagli sulle accuse non sono ancora stati resi noti.

Tempo di lettura: < 1 minuto I reati di truffa, estorsione e gestione di rifiuti non autorizzata sono stati contestati dalla Guardia di Finanza di Benevento a D.L G., un imprenditore di Benevento. L’uomo, difeso dall’avvocato Antonio Leone, ha subito una perquisizione nei luoghi di esercizio dell’attività lavorativa e presso la sua abitazione dalle Fiamme Gialle che hanno sequestrato documenti, cellulari e pc. L’imprenditore è ritenuto il presunto responsabile delle condotte poste in essere nei confronti di altri cinque imprenditori e di un dipendente, quest’ultimo vittima di una presunta estorsione. L’uomo è stato scarcerato a seguito di...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Truffe ed estorsioni, blitz della Finanza: imprenditore nel mirino Notizie correlate Leggi anche: Operazione della Finanza. Frodi per 5 miliardi di euro, blitz nei fatturifici fantasma. Nel mirino 60mila imprese Leggi anche: Tax credit, “M. Il figlio del secolo” e “Queer” nel mirino della Guardia di Finanza: blitz a Cinecittà Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: FURTI, ESTORSIONI E TRUFFE NELLA LOCRIDE: STRETTO IL CERCHIO INTORNO A 37 INDAGATI; ‘Ndrangheta, blitz antimafia della DDA: 15 misure cautelari per associazione mafiosa, omicidi, tentati omicidi ed estorsioni; Alessandria maxi blitz della GdF | 2 milioni di falsi sequestrati. Presunta setta dedita a truffe ed estorsioni scoperta dalla poliziaUna presunta setta all'interno della quale sarebbe stata costituita un'associazione per delinquere finalizzata a commettere una serie indeterminata di reati quali truffa, estorsione e violenza ... ansa.it Continuano le truffe online (spesso su social media o siti ingannevoli) su presunti rimedi per diabete, dolori articolari, prostatite, acufeni, cataratta o per dimagrire, usando il mio volto e la mia voc per guadagnare la vostra fiducia. Fatevi un piacere: NON CASC - facebook.com facebook