Cosa: Il filo conduttore – L’essenza del legame, mostra personale d’arte a cura dell’artista Rachele Deborah Materiale. Dove e Quando: Presso il suggestivo Criptoportico Ipogeo del Monacato di Villa Eucheria a Castrocielo (FR), dal 22 al 24 maggio 2026. Perché: Per compiere un profondo viaggio immersivo e sensoriale tra ombra e luce, esplorando le connessioni invisibili che uniscono le nostre esperienze di vita. Esiste una trama silenziosa che avvolge le nostre esistenze, un intreccio delicato capace di legare indissolubilmente emozioni, connettere sguardi fugaci e custodire ricordi profondamente radicati nell’animo umano. Questo elemento, seppur impalpabile e universale, rappresenta una dimensione essenziale che l’arte ha il potere di materializzare e restituire in maniera chiara alla nostra percezione visiva.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Il filo conduttore: la mostra di Rachele Materiale

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