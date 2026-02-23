L’arte di essere Donna | mostra collettiva a Balestrate la bellezza il filo conduttore delle opere

La mostra “L’arte di essere Donna” si apre a Balestrate dopo che un gruppo di artisti locali ha deciso di mettere in mostra le proprie opere. La causa è la volontà di celebrare la bellezza femminile attraverso l’arte sacra contemporanea. L’evento avrà luogo nell’ex atelier Primopiano Sposa, dove saranno esposte dipinti e sculture realizzate dalla comunità artistica del territorio. L’inaugurazione è prevista per lunedì 2 marzo alle 18.

“La bellezza salverà il mondo”, scriveva Dostoevskij, e proprio la bellezza è il filo conduttore di questa mostra che propone una rilettura contemporanea dei temi della spiritualità e del sacro, con uno sguardo particolare alla figura femminile. L’immagine della donna – ispirata alla dimensione mariana ma aperta a molteplici interpretazioni simboliche – diventa metafora di accoglienza, forza interiore, luce e rinascita. Una presenza ampia e variegata che arricchisce l’esposizione di stili, percorsi e sensibilità differenti, offrendo al pubblico un itinerario artistico intenso e coinvolgente. L’inaugurazione del 2 marzo rappresenterà un momento di condivisione aperto alla cittadinanza, inserito nel calendario di iniziative culturali promosse in occasione della Giornata Internazionale della Donna. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

La bellezza ci insegna a essere civili: come trovarla dentro di noi e nelle opere d'arteLa bellezza non è solo un'idea astratta, ma un insegnamento che ci aiuta a essere più civili.

La PoliArt Contemporary di Milano è lieta di presentare la mostra collettiva LA QUADRERIA, con l'idea di costruire un anti-allestimento in cui perdersi, in balia di un disporsi nebuloso delle opereLa PoliArt Contemporary di Milano presenta LA QUADRERIA, una mostra collettiva che propone un anti-allestimento immersivo.

