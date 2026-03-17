2006 2016 2026 | c’è più di un filo conduttore che lega gli anni dei referendum costituzionali

Gli anni 2006, 2016 e 2026 sono collegati da una serie di referendum costituzionali che si sono svolti in questi periodi. In ciascuna di queste date sono stati sottoposti agli elettori temi rilevanti per la modifica della Carta fondamentale. Questi appuntamenti rappresentano momenti di confronto diretto tra cittadini e istituzioni su questioni di grande impatto. La loro sequenza evidenzia un filo conduttore legato alle consultazioni popolari sulla Costituzione.

di Roberto Celante 2006, 2016, 2026: c’è più di un filo conduttore che lega i referendum costituzionali di queste annate. Il primo si riferisce alla rinuncia della ricerca di un consenso trasversale in Parlamento. Considerando che il testo da modificare non era quello di una legge ordinaria, ma del patto sociale sul quale si fonda la nostra democrazia, ci si sarebbe aspettati una maggiore sensibilità da parte del Governo, promotore della riforma, che avrebbe dovuto prendere atto della maggioranza risicata raccolta nella prima votazione e istituire un tavolo con le opposizioni, per verificare la possibilità di addivenire ad un testo condiviso. Perché la Costituzione è di tutti e tale deve rimanere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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