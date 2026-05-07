Il film ‘Apex’, disponibile su Netflix, ha raggiunto 40,2 milioni di visualizzazioni nella seconda settimana di streaming, diventando il titolo in lingua inglese più visto sulla piattaforma. Ambientato in Australia, il film vede come protagonista Charlize Theron in un ruolo da eroina di un thriller d’azione. La pellicola continua a conquistare pubblico in tutto il mondo, salendo nelle classifiche di streaming.

Il film d’azione Apex, ambientato in Australia e interpretato da Charlize Theron, ha totalizzato 40,2 milioni di visualizzazioni nella sua seconda settimana di programmazione, diventando il film in lingua inglese più visto sulla piattaforma. Chernin, Jenno Topping e David Ready hanno prodotto il progetto per Chernin Entertainment, l’etichetta di punta di North Road dedicata alle produzioni di fiction. Apex è un film che amerà chi è appassionato di montagna e di storie ricche di adrenalina. Scopriamo i dettagli della pellicola e i numeri da record che sta raggiungendo. Apex, un film sbalorditivo. Il thriller di sopravvivenza di Netflix Apex,...🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il film Netflix ‘Apex’ sta dominando le classifiche mondiali, Charline Theron eroina di un thriller d’azione

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